41 kere maşallah!

4. yıldızı 77 puanla takan Galatasaray’da ikinci yarıda hedef 41 puan toplamak ve sezon sonunda yine aynı puanla şampiyon olmak...

Ligde zirvenin sadece 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink şampiyonluk için kağıdı kalemi eline aldı. 17 hafta sonunda 36 puana ulaşan Riekerink'e göre; sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması için ikinci yarıda 41 puan toplaması gerek...



Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı derbileri TT Arena'da oynamayı avantaj gören Hollandalı hoca, 17 haftalık periyotta minimum 12 galibiyet hedefi ortaya koydu. 77 puanın şampiyonluk için yeterli olacağına inanan Riekerink, 4. yıldızın takıldığı 2014/2015 sezonunun 77 puanla tamamlanmasını dikkate aldı.



Galatasaray'ın teknik patronu Konya'dan sonra Karabük deplasmanından da galibiyetle dönülmesi halinde zirve yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerine inanıyor. İŞTE GALATASARAY'IN KARABÜK KADROSU