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Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 22:32 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 22:39
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Bursaspor Kulübü, ligin 18. haftasında oynanan ve Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşama sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Bursaspor Kulübü, ligin 18. haftasında oynanan ve Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşama sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

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