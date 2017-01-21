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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 17:42
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. 19.00'da başlayacak mücadele öncesi sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Selçuk, De Jong, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok

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