Gaziantepspor Marcinho'yu transfer etti

Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcinho'yu renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekibi Ufa'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Marcinho'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.