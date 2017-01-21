İlhan Cavcav öldü mü? - İlhan Cavcav'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav'ın sağlık durumu merak edilirken ''İlhan Cavcav öldü mü?'' diye aratılmaya başladı. Futbol dünyası üzen bu haber hakkında Cavcav'ın doktorlarından ilk açıklama geldi. Peki İlhan Cavcav öldü mü? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, dün gece 03:00'te geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen bilgilere göre ise İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken ''İlhan Cavcav öldü mü?'' sorularıda sosyal medyada konuşulmaya başladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın sağlık durumu nasıl? İlhan Cavcav öldü mü? İşte Cavcav'ın sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

İLHAN CAVCAV ÖLDÜ MÜ?

"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

İLHAN CAVCAV KİMDİR?