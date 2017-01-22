X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Antalyaspor yenilgisi, Akçay'ı çileden çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Antalyaspor yenilgisi, Akçay'ı çileden çıkardı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 17:13 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 17:14
Antalyaspor yenilgisi, Akçay'ı çileden çıkardı
Antalyaspor yenilgisi, Akçay'ı çileden çıkardı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son dakikalarda yedikleri 2 golle Antalyaspor’a mağlup olmalarına "Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk” diyerek tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Osmanlıspor, son dakikalarda yedikleri 2 golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirme yapması beklenen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay skora tepki gösterdi. 1 dakika sürmeyen toplantıda kısa ve öz konuşacağını belirten Akçay, "Oynadık ve mağlup olduk" diyerek toplantıyı bitirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.