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Bakan Çağatay Kılıç'tan, İlhan Cavcav için taziye mesajı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 15:01
Bakan Çağatay Kılıç'tan, İlhan Cavcav için taziye mesajı
Bakan Çağatay Kılıç'tan, İlhan Cavcav için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlhan Cavcav'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:

"Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü'ne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır.

Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."

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