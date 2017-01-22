Dualar başkan İlhan Cavcav için

Beyin kanaması geçiren G.Birliği’nin duayen başkanı, makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor

Önceki gün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve bacağını çarpan 81 yaşındaki İlhan Cavcav, yoğun bakıma alındı. Başkanın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın makineye bağlı olarak yaşatıldığını söyledi. Hatipoğlu, Cavcav'ın kaldırıldığı Güven Hastanesi'nde yaptığı açıklamada "İlhan başkanımız, gece yarısı saat 03.00'ten itibaren şuuru kapandığı için hastaneye getirildi. Tomografisi çekildi ve kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı. Geldiğinden beri durumunda bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Beyin cerrahı arkadaşımız, durumunun kritik olduğunu ve herhangi bir cerrahi müdahale yapamayacaklarını belirtti" dedi.



İŞTE EFSANENİN KARİYERİ



1975: Hacettepespor'un başkanı oldu. Başarısız sonuçlarla görevden ayrıldı.



1977: Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçildi ancak anlaşmazlıklar sonrası 1 yıl içinde istifa etti.



1981: Futboldan fazla uzak kalamadı ve kesintisiz 36 yıl sürecek olan başkanlık serüveninde Gençlerbirliği'nin başına tekrardan seçildi.



1983: Takımı iki yıl sonra alt ligden Türkiye 1.Ligi'ne çıkardı.



1986: İlhan Cavcav, Türkiye Kupası'nı Gençlerbirliği müzesine getirmeyi ilk defa başardı. (1986-1987).



1987: Gençlerbirliği, tarihinde ilk defa UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele etti.



1989: Bir sezon aradan sonra ikinci defa takımını Türkiye 1.Ligi'ne çıkardı. Ligde 28 yıldır mücadele eden ekip küme düşmeyen 5 ekipten biri.



1990: Lige yükselme primi olan 1 milyar TL ve 20 dönüm arsayı tesisleşme için kullandı. Türk futbolunun ilk modern futbol tesisini açtı.



2001: Takımını ilk defa UEFA Kupası'nda mücadele etti. (2001-2002)



2002: Türkiye 1.Ligi'nde en büyük başarısını takımı Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3.sıraya yerleşince elde etti.



2016: 16 yılda oyuncu satışlarından 30 milyon Euro kazanarak, Anadolu takımlarında bunu başaran ilk başkan oldu.



2017: Sık teknik direktör değiştirmesi ile nam salan İlhan Cavcav, 37 yılda 45 farklı teknik adamla çalıştı.