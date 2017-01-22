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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı bir penaltı kararı

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 21:26
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı bir penaltı kararı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı bir penaltı kararı

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının 73.dakikasında Fernandao'ya yapılan müdahale sonrası tartışmalı bir penaltı kararı verildi. Penaltı vuruşunu kullanan Fernandao penaltıdan yararlanamadı.

Başakşehir ceza sahasına giren Fenerbahçe'li Fernandao, Eren Derdiyok'un müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım penaltınoktasını gösterdi. Medipol Başakşehir oyuncularının yoğun itirazları sonrasında topu penaltı noktasına götüren Fernandao'nun vuruşunu Volkan Babacan çıkardı.

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