Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: - "Fenerbahçe final maçı havasında sahaya çıktı. Sahada bir kaos oyunu oynandı" - "Bir gün bir yerde kaybedecektik, burada kaybettik". İşte Avcı'nın açıklamalarının detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sahada kaos futbolunun oynandığını ve sonucunda kaybettiklerini söyledi.

Abdullah Avcı, Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü futbol nedeniyle futbolseverlerden özür diledi.

"Fenerbahçe final maçı havasında sahaya çıktı." diyen Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Bizim maçımız, rakibimiz adına finalse bu bizim adımıza çok önemli. Bu algının Fenerbahçe adına yanlış olduğunu düşünüyorum. Saha içinde yalnızca kaosun oynandığı bir maçtı. Havada çarpışmaların, düşen topların, faullerin olduğu bir kaos oyunu oynandı. Bu ortamda golü yedik. Mossoro'nun baskıdan çıkıp top almasıyla opsiyonlarımızı geliştirmeye 35'ten sonra başladık. İkinci yarı rakip sahada biraz daha oynadık, opsiyonları denedik. 52 dakika top oyunda kalmış, ligin tepesideki iki takımın karşı karşıya geldiği bir maçta oyun kalitesi son derece düşüktü. Seyircilere düşük kalitede bir oyun seyrettirdik. Bunun için özür dileriz."

Yarışın kendileri için devam ettiğinin altını çizen Avcı, "Kazanmak için her yol mübah sözü, bizim ülkemizin gerçeği. Bir gün bir yerde kaybedecektik, burada kaybettik. Sonuna kadar oyunun içinde olduk. Son bölümde Fenerbahçe vakit geçirmek için baya bir bekledi, bu da bizim iyi bir takım olduğumuzu gösterir. Rakibimizi tebrik ediyoruz, biz yolumuza devam ediyoruz. Rakip bize çok üstünlük mü sağladı, hayır, biz mi sağladık, hayır. Kaos oyunu vardı, bunun içinden ne çıkabilirdi, atan kazandı. Biz atsaydık, biz kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Lig yarışında ilk 4 içinde olmalarının da çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şampiyonluktan hiç bahsetmedim. Bugün burada kazansak ve puan farkı 10 olsaydı da şampiyonluk kelimesini benden duymayacaktınız. Bizim gördüğümüz saygı, şampiyonluktan daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun performansı ile ilgili bir soruya ise "Genel olarak bakıyorum, birey olarak bakmıyorum. Bireysel değerlendirmeleri kendi aramızda yaparız. Emre Türk futbolunda 300. lig maçına çıkmış, Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş bir oyuncu. Türkiye'de çok değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle bakmak daha doğru olur." yanıtını verdi.