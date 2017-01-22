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Forvete son aday Castaignos

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017
Forvete son aday Castaignos
Forvete son aday Castaignos

Siyah-beyazlı yönetim, menajerler tarafından önerilen 1.88’lik golcüyü değerlendirmeye aldı. 24 yaşındaki futbolcunun, vatandaşı Ryan Babel’i tanıdığı için Beşiktaş’tan gelecek olası teklife “Evet” diyebileceği belirtildi

Ara transfer döneminde forvet mevkii için yaptığı hamleler sonuç vermeyen Beşiktaş'ta son olarak Luc Castaignos gündeme geldi. Huntelaar ve Mandzukic için olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılara menajerler vasıtasıyla Sporting Lizbon formasını giyen Luc Castaignos'un önerildiği öğrenildi. Kariyerinde Feyenoord, Twente, Eintracht Frankfurt ve Inter gibi takımlar olan 1.88 boyunda ve 24 yaşındaki futbolcunun şu andaki piyasa değeri 3 milyon Euro.

HOLLANDA'DA GOL MAKİNESİYDİ
Twente forması giydiği dönemde skorer futboluyla dikkat çeken Castaignos'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi. Babel'i tanıyan Hollandalı yıldızın, Beşiktaş'a gelmesi halinde uyum sürecini de çok çabuk atlatacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Castaignos için Sporting Lizbon kulübüyle temasa geçip nabız yoklaması bekleniyor.

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