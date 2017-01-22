İlhan Cavcav'ın oğlu babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının ardından oğlu ve Beşiktaş cephesi açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin efsane başkanlarından İlhan Cavcav tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cavcav'ın vefatının ardından oğlu duygusal açıklamalarda bulundu...

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlhan Cavcav'ın geçtiğimiz günlerde başkan vekilliğine getirdiği oğlu Murat Cavcav, canlı yayında A Spor'a bağlanırken gözyaşlarına hakim olamadı:

"Acımız çok büyük. Çok fazla konuşamıyorum şu anda. Daha yeni 10 dakika oldu. Hepimizin başı sağolsun. Onu her zaman takdir edeceğiz.

METİN ALBAYRAK: "ÖRNEK OLACAK BİR İNSANDI"

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak da A Spor yayınına bağlandı ve şu sözleri söyledi:

"Hepimizin başı sağolsun. Türk sporunun önemli bir insanıydı ve duayeneydi. Türk futboluna çok şeyler kattı. Biz genç jenerasyon yöneticiler olarak ondan çok şeyi öğrendik. Özel hayatımda tanıma fırsatı buldum. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz. Yaptıkları asla unutulmaz ve genç nesillere örnek olacak. Allah yakınlarına sabır versin. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin."