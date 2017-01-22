Yeni Malatyaspor zirveden kopmadı

TFF 1. Lig'de sahasında Mersin İdmanyurdu'nu mağlup eden Malatya temsilcisi, zirve yarışını sürdürdü

TFF 1. Lig'de sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, zirve yarışına devam ediyor.

Geçen hafta sezonun ikinci bölümünün ilk maçında Sivasspor ile golsüz berabere kalarak iç sahada puan kaybı yaşayan sarı-siyahlılar, bu hafta Mersin İdmadyurdu'nu mağlup ederek, zirve yarışını sürdürdü.

Mersin İdmanyurdu karşısında 7. dakikada İrfan Başaran, 66. dakikada da Pereira'nın penaltıdan golleriyle rakibini eli boş gönderen Malatya ekibi, zirve mücadelesinde "ben de varım." dedi.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'un 18 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puanı bulunuyor. Sarı-siyahlılar, 34 puan ve gol averajla, şu an Eskişehirspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

SAHASINDAKİ 6. GALİBİYET

Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 18 haftalık süreçte 10 iç saha maçına çıktı.

Bu sezon sahasındaki 6. galibiyeti Mersin İdmanyurdu karşısında alan sarı-siyahlıların, evindeki maçlarda 3 beraberlik, bir de mağlubiyeti bulunuyor.

İç sahada 21 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakip filelere 14 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Malatya temsilcisi, ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.