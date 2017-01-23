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Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 21:41
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'un sakatlığı ile sarsıldı. Attığı golden sonra belini tutan Cenk, 36. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi devam ederken Cenk Tosun'un sakatlığı ile sarsıldı. Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Beşiktaş'ın en büyük gol silahı olan ve bugün de fileleri havalandıran Cenk Tosun sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

BELİNİ TUTARAK ÇIKTI
Golden sonra belini tutan Cenk Tosun, 'belim çok ağrıyor' diyerek kenara geldi. Belinde ağrı olan yıldız golcü yaklaşık 25 dakika oyunda kalsa da mücadeleye devam edemedi. Cenk Tosun'un sağlık durumu ile ilgili açıklamanın maç sonunda yapılması bekleniyor.

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