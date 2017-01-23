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Prosinecki görüşüyor

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 17:40
Bursaspor Prosinecki görüşüyor
Bursaspor Prosinecki görüşüyor

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran , teknik direktörlük için görüşüyor.

Bursaspor'da yerli teknik adamlardan Samet Aybaba, Hakan Kutlu, Mutlu Topçu'nun yanı sıra yabancı olarak daha önce Kayserispor'u çalıştıran şu an Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan Hırvat Robert Prosinecki'nin ismi ön plana çıktı.

Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak, Prosinecki ile görüşmek Azerbaycan'a gitti. Görüşmeyi doğrulayan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, kesin kararın henüz verilmediğini söyledi.

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