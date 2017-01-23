Cavcav'ın vefatı sonrası ilk antrenman

Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı, 1981 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası ilk antrenmanını yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında, 25 Ocak Çarşamba günü Menemen Belediyespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, kulübün 37 yıl başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından ilk idmanına çıktı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen çalışma sırasında futbolcular ve teknik heyet, duygusal anlar yaşadı.

Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlhan Cavcav olmadan her yerin bomboş durduğunu söyledi.

Duayen başkanın yokluğunda dik durmaları ve daha fazla mesai yapmaları gerektiğini vurgulayan Özat, "Bu takımın tüm kademelerinde oynadım, kaptanlığını yaptım. Son hocası oldum. Keşke bir iki yıl daha yaşasaydı da bizi de gönderen o olsaydı. Çünkü Gençlerbirliği ve Türk futbolunun ona ihtiyacı vardı. Artık bayrağı devralacak insanlar, kulübü, onun bıraktığı yerden daha yukarıya götürmek zorundalar. Bu da bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından 3 gün önce hastaneye götürülen Cavcav, dün 81 yaşında hayata gözlerini yummuştu.