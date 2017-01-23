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Fuat Çapa ile yola devam

AA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 14:19
Fuat Çapa ile yola devam
Fuat Çapa ile yola devam

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynan ve 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracağı iddialarını AA muhabirine değerlendiren Çarıkçı, bu söylentileri kimlerin ve neden çıkarttığına bakmak gerektiğini, Boluspor'un 3 maçta teknik direktör değiştirecek bir kulüp olmadığını ifade etti.

Teknik direktör ile ilgili bu tür konuşmaların "tuhaf ve yanlış" olduğunu dile getiren Çarıkçı, "Boluspor Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Çarıkçı, takımda sakat oyuncuların olduğunu, takıma yeni katılan oyuncuların da adaptasyon süreci için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar için yaklaşık 20-25 gün arasında bir süre lazım. Bu hafta sonu kendi sahamızdaki Elazığspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maçtan sonra 15 günlük bir boşluk var. Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımız iyileşmiş ve takıma yeni katılan oyuncularımızın da adaptasyon süreci tamamlanmış olur."

Elazığspor maçını kazanmak istediklerini ifade eden Çarıkçı, bu maçtan sonra güzel günlerin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

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