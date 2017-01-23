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Ryan Babel ilk golünü Alanyaspor'a attı

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 22:44
Ryan Babel ilk golünü Alanyaspor'a attı
Ryan Babel ilk golünü Alanyaspor'a attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında attı

Ryan Babel Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

Tolgay Arslan'ın ara pasında defans arkasına sarkan Ryan Babel, kaleci Zdenek Zlamal'ı ve 2 savunma oyuncusunu ekarte ettikten sonra topu ağlara gönderdi.

Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.

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