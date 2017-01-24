X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Almanya video hakem uygulamasına geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Almanya video hakem uygulamasına geçiyor

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 13:05
Almanya video hakem uygulamasına geçiyor
Almanya video hakem uygulamasına geçiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağı duyuruldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bundesliga'da 2017-2018 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceği duyuruldu.

Açıklamada, deneme sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, sistemin yeni sezon öncesi tüm Bundesliga takımlarının statlarında test edileceği kaydedildi.

Sistemden sadece tartışmalı penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonlarında ve yanlış oyuncuya kart gösterilen anlarda yararlanılacağı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.