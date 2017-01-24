Bu düşüşe inanmak çok zor!

Bir zamanlar takımı sürükleyen isimlerin başını çeken Selçuk İnan, hem oyuna hem de skora etkisiyle büyük bir düşüşte... Yönetim ise orta sahaya futbolcu arıyor

Sarı-kırmızılılarda kaybedilen Karabükspor maçında penaltı öncesi topu uzaklaştıramayan Selçuk İnan, ligde daha önce bireysel hatalarıyla Akhisar ve Alanya maçlarında gol yenmesine neden olmuştu. İstatistikler de taraftarların sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttuğu Selçuk'taki düşüşü net şekilde gözler önüne seriyor. Geçen sezon ilk 20 resmi maçta 5 gol-2 asistle skora toplam 7 kez etki eden Galatasaray'ın kaptanı, bu sezon ise aynı periyotta sadece 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



MERKEZE TAKVİYE

Yönetim içindeki tartışmalarda Selçuk'un artık yedek kalması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. 32 yaşındaki oyuncunun temposu düştüğü için sezon başında orta sahaya hem Tolga hem De Jong takviyelerinin yapıldığı belirtilmişti. Ara transferde son takviyenin Selçuk'un bölgesine yapılacağı öğrenildi.



GOLCÜ TRANSFERİ ASKIDA!

Galatasaray'da Rodrigues ve Ahmet Çalık transferlerinden sonra bir forvet ve bir stoper daha alması beklenen yönetimin son hamlesini orta sahaya yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yönetim, yabancı bir stoper ile iyi bir golcü yerine Selçuk İnan'ın bölgesine orta sahaya 8 numara aradığı iddia edildi. Lukas Podolski'nin satışı gerçekleşmezse, bile yönetim bir transfer yapacak. Ancak yönetim içinde alınacak bu oyuncunun Eren'in yanına bir santrfor olması gerektiği yönünde görüş sahibi olan kişiler olduğu belirtiliyor. Transferden sorumlu yöneticilerin ise görüşmelerinde orta sahaya ağırlık verdiği ifade ediliyor.



BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN



Esas mesele Melo

Galatasaray'da son Karabük maçıyla 232'si onbir olmak üzere 234'üncü maçını oynayan Selçuk İnan 5.5 sezonda attıkları ve attırdıklarıyla toplam 89 gole imza koydu. Melo ile oynadığı ilk 4 sezonda toplamda 71 gole katkı sağladı.. Selçuk için son 1.5 sezonda "Kötü oynuyor. Düşüşte" yorumları yapılıyor. Selçuk'u Melo öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek gerekir. Bir düşüş var ama nedeni Melo'nun yerinin dolmayışıdır. Melo sonrası Selçuk daha çok defansif oynuyor ve öne fazla gitmiyor, dolayısıyla da skora katkı sağlamıyor. Melo gidince Selçuk'un yanına monte edilenler Galatasaray'a hiç yararlı olmadı ve Tolga Ciğerci-De Jong ikilisi de Selçuk'a katkı sağlamadı. De Jong çabuk ve hızlı değil. Tolga çok koşuyor ama tekniği zayıf.. Melo gerçeğini görmeden istikrar abidesi Selçuk'u yerden yere vurmak haksızlık ve adaletsizlik olur.