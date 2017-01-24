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’e döndü

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 22:10
Bülent Uygun Süper Lig’e döndü
Bülent Uygun Süper Lig’e döndü

Spor Toto ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

Sabah saatlerinde teknik direktör ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı kulüp, yeni çalıştırıcı arayışları kapsamında ile temasa geçti.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından kente davet edilen Uygun, akşam saatlerine doğru geldiği Gaziantep'te kendisini sezon sonuna kadar 'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bülent Uygun, sözleşme imzalamasının ardından kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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