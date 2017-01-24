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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 11:27
Fenerbahçe - Amed Sportif maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe - Amed Sportif maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son maçında   Faaliyetler ile karşılaşacak. Peki Sportif maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yarın sahasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, 13 puanlı lider Gençlerbirliği'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada kaldı.

Son maçlar öncesinde Gençlerbirliği lider, ise ikinci olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında, ligde az süre alan futbolcular ile gençlere şans tanıması bekleniyor.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Amed maçı a2'den canlı yayınlanacak.

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