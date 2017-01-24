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için flaş iddia: !

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 16:56
Fenerbahçe için flaş iddia: Charlie Adam!
Fenerbahçe için flaş iddia: Charlie Adam!

Ünlü spor haber kaynağı ESPN, 'nin forması giyen İskoç orta saha etmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin orta saha için yaptığı çalışmaları sürüyor. Jose Sosa, Mehmet Ekici ve Hernanes'in dışında Moises Lima ve Anderson gibi Brezilyalı isimleri listesinde bulunduran için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

'ADVOCAAT ÖZELLİKLE İSTİYOR'

ESPN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Stoke City forması giyen Charlie Adam'ın peşinde. Oyuncuya yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Dick Advocaat'ın Adam'ı özellikle istediği, onun büyük bir hayranı olduğu ifade edildi. Advocaat'ın 'ı Sunderland'i çalıştırdığı dönemde istediği de vurgulandı.

F.BAHÇE VE JUVE, HERNANES İÇİN MASADA!

2012 yılında Liverpool'dan 'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında oynuyor. Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Adam, 2 gol atıp 4 de asist kaydetti. Oyuncu ile Fenerbahçe dışında bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği iddia edildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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