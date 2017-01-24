Galatasaray - 24 Erzincanspor maçı canlı izle! - A2 TV canlı yayın izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda oynanacak olan son hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında 24 Erzincan'ı konuk ediyor. Bu maç a2 Tv'de canlı izlenecek. Ligde oynadığı maçta mağlubiyet alan sarı kırmızılı takım bu maçı kazanarak mora bulmak istiyor. Galatasaray - 24 Erzincanspor maçı canlı izlemek için doğru adrestesiniz. Galatasaray - 24 Erzincanspor maçını sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor'a kaybeden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya iniyor. Sarı kırımızı takımın 24 Erzincan ile oynayacağı mücadeleyi A2 Tv 'den canlı izleyebileceksiniz. Mücadeleyi internetten izlemek isteyenler ise doğru adresteler. Galatasaray - 24 Erzincanspor maçı canlı izle başlık haberimizin detaylarına bakarak canlı yayına ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'i



Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, de jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

Sarı-kırmızılı takım, oynanacak karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda... Galatasaray'ın Spor TotoSüper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karşısında forma giyemeyecek.



GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



Sarı-kırmızılı takım, yarın oynanacak karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubu'nu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ise turu geçecek ekip Anagold 24 Erzincanspor olacak. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karşısında forma giyemeyecek.



GALATASARAY PATO'YU BİTİRİYOR



Lukas Podolski'nin Japonya'ya olası transferi nedeniyle forvet alternatifleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Katalan gazetesi Sport, Villareal'de beklentilerin altında kalan ve birkaç gün içerisinde yolların kesin olarak ayrılması beklenen Alexandre Pato için Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinin devrede olduğunu öne sürdü.



Sezon başında 3 milyon Euro bedele Corinthians'tan transfer edilen ve 14 lig maçında yalnızca 2 gol kaydedebilen Brezilyalı futbolcunun rakamlarını yetersiz gören yönetim, devre arasında Porto'dan Adrian Lopez'i kadrosuna katarken, Espanyol'dan Felipe Caicedo'yu da imza aşamasına getirdi.



Hali hazırda Bakambu, Soldado ve Sansone gibi gol ayakları bulunan Villareal'de, Pato fazlalık olarak görülüyor.