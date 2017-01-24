Galatasaray'da Riekerink istifa etmeye hazır, yerine gelecek isim de bulundu!

YENİLGİNİN SORUMLUSU BULUNDU

Karabükspor mağlubiyetinin faturası teknik direktör Jan Olde Riekerink'e kesildi. Yönetici Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik adamdan rapor istedi. Riekerink yardımcısı Ayhan Akman ile oldukça uzun ve detaylı bir rapor hazırlarken yenilginin baş sorumlusunun hatalı penaltı kararı veren Cüneyt Çakır olduğunu kaydetti. Karabük'ün penaltı golünün ardından takımın ritminin bozulduğunu anlatan Riekerink, Çakır'ın Yasin'in nizami golünü tartışmalı hale getirmesinin de seyirci baskısına dönüştüğünü ve sahada varlık gösteremediklerini söyledi.