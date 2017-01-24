Hakemlere üzülüyorum

“Hakemler yaptıkları hatalarla kendilerini zor durumlarda bırakıyorlar. Kulübeden benim gördüğümü onun yakından daha iyi görmesi gerekiyor.”

Üç puanın önemli olduğunu ancak oyun seviyesinin istediği düzeyde olmadığını aktaran Güneş, öğrencilerinin yanı sıra hakemlere çattı



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4-1 kazandıkları Alanya maçı sonrası şunları söyledi: "Deplasmanda 3 puan iyi ama kalite olarak eksiklerimiz vardı. Maçtan önce kağıt üzerinde zaten favoriydik. Sonuç olarak aldık. Oyuna daha çok hakim olmalı, daha çok pozisyon üretmeliydik. Ama skoru bulduktan sonra rakibe pozisyon verdik. Bundan sonra daha zor maçlar var. Konya hem biz hem de taraftar için zor geçecek. Karabük de öyle." Güneş, Cenk'in sakatlığı için, "Belinde spazm oldu. Önümüzdeki maçlarda sıkıntı olmasın diye oyundan alınca, forvetsiz kaldık. Ömer tam olarak hazır değildi, Talisca'yı öne çektik" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı hakem Alper Ulusoy'un yönetimini ise şöyle değerlendirdi: "Hakemleri eleştirmek için söylemiyorum baskıdan onlar da etkileniyor ama hakemler yaptıkları hatalarla kendilerini zor durumda bırakıyorlar. Kulübeden benim gördüğümü onun yakından daha iyi görmesi gerek. Oyunun birden bire dengesi bozuldu. Böyle gerginliklerle uğraşmayalım. Güzel ülkeye yazık."



RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş'ın eski kaptanı, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hem Beşiktaş'ı izledi hem de gelecek hafta karşılaşacakları Alanya'yı analiz etti. Çalımbay'a yardımları Servet Çetin ve Kenan Oktay eşlik etti.



ALANYA'DAN ETO'O TEZAHÜRATI !..

Soğuk havaya rağmen Beşiktaş taraftarı kale arkasındaki tribünü doldurup, tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Alanya taraftarı ise Eto'o tezahüratlarıyla rakiplerini kızdırdı.