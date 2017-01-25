Adanaspor, Reynaldo transferinde sona geldi

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Şahin yönetiminde çalıştı. Tüm futbolcuların katıldığı idman, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Şahin, geride kalan hafta deplasmanda yaptıkları Bursaspor maçında çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Deplasmanda alınan her puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Kasımpaşa maçında ilk kez taraftarımızın karşısına çıkacağım." dedi.

Şahin, Kasımpaşa müsabakasının keyifli geçmesini dileyerek, şöyle konuştu:

"Bireysel anlamda her oyuncunun artı ve eksisini çıkarıyoruz. Takım halinde de artı ve eksilerimizi çıkarıyoruz. Bir önceki maçta neler yapmışız, bir sonraki karşılaşmada neler yapabiliriz ve bundan sonraki süreçte üstüne katıp nasıl devam edebiliriz düşüncesindeyiz. Önemli olan oyuncunun buna tepki vermesiydi, başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

"REYNALDO'NUN TRANSFERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Reynaldo'yu herkes biliyor zaten, transferinde son aşamaya gelindi. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, inanılmaz bir çaba ve mesai harcıyor. En ufak şeyde bizi bilgilendirdiği için ne tür pürüzlerin çıktığını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ayrıca son iki maçımız da bize takım içerisinde 1-2 transfer kazandırdı diyebiliriz."

Levent Şahin, sol bek mevkisine de oyuncu almayı planladıklarını, bu bölgeye yapılacak transferle ilgili birkaç oyuncu üzerinde durduklarını aktardı.

Taraftara da çağrıda bulunan Şahin, "Oyuncu grubu son iki maçta üzerine düşeni yaptı. Seyirciden çok büyük bir destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.