Osmanlıspor - Kırklarelispor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan Osmanlıspor - Kırklarelispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Süper Lig takımı Osmanlıspor, 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'u konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayan Osmanlıspor - Kırklarelispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor
İlk yarı 2-0 Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
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