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Osmanlıspor - Kırklarelispor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 17:48
Osmanlıspor - Kırklarelispor (Canlı)
Osmanlıspor - Kırklarelispor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan Osmanlıspor - Kırklarelispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Süper Lig takımı Osmanlıspor, 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'u konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayan Osmanlıspor - Kırklarelispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor

İlk yarı 2-0 Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

OSMANLISPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Golü izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!

Osmanlıspor: 1 - Kırklarelispor: 0 (Adrien Regattin)

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