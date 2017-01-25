Trafik kazasında vefat eden hakem Salih Ulu'ya 25 bin TL icra!..

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hakem Salih Ulu'nun ailesine, araç kiralama şirketinden tebligat geldi. Araç kiraladığı firma avukatları Ulu'nun ailesine 25 bin TL'lik tebligat gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (KASKİ) sözleşmeli personel olarak çalışan ve 9 Mart 2016 tarihinde Rize'ye maç yönetmeye giderken Gümüşhane'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kayseri Bölgesi Futbol Hakemi 31 yaşındaki Salih Ulu'nun ailesine icra şoku.



Evli ve 2 çocuk babası olan 31 yaşındaki Salih Ulu'nun vefatından sonra bir erkek çocuğu dünyaya geldi ve adını Salih Ömür koyan ailesi, araç kiralama şirketinden gelen yazı ile tekrar üzüntüye boğuldu.



Vefat eden Salih Ulu arkadaşları ile bir firmadan araç kiralayarak 3 arkadaşı ile yola çıkmış ve kaza geçirmişlerdi. Ulu'nun vefatından kısa bir süre sonra araç kiralama şirketi, avukatları kanalı ile aracın 25 bin TL tutarındaki hasarının en kısa sürede ödenmesi yönünde aileye tebligat gönderdi. Verilen sürede ödenmemesi halinde ise icra işlemi başlatacaklarını bildiren bir evrak gönderdikleri belirtildi.



Yaşanan bu olayın ardından Kayseri bölgesi Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği devreye girdi. Dernek avukatı konuyu inceleyerek, firmaya aracın sigortası ve yapılan sözleşme ile ilgili bilgi istedi. Ancak, araç kiralama şirketi tarafından hiçbir bilgi verilmediği belirtildi. Dernek avukatı, gönderilen icra evrakının işleme konulmasından sonra olayın tam olarak anlaşılacağını belirtti. İcra tebligatı nedeniyle, Kayseri bölgesi Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ailenin her türlü ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.



ULU'YA KAYSERİ BÖLGESİ HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ SAHİP ÇIKTI



Kayseri Bölgesi Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği iki haftalık gelirlerini icraya verme kararı aldı.



Olayın yaşandığı günden beri aileye destek olan dernek ve hakem camiası aldığı kararla önümüzdeki iki haftalık süre içerisinde tüm maç gelirlerini bir banka hesabında toplayacak ve ailenin tüm borçları karşılanacak.