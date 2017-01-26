Cüneyt Çakır'a maç verilmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. İşte o isimler ve maç verilmeyen hakemler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ AMA...

Öte yandan Malaga'daki UEFA hakem seminerine katılacak olan Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek.

Cüneyt Çakır, Karabükspor-Galatasaray maçındaki yönetimi ile büyük eleştiri toplamıştı.