Cüneyt Çakır'a maç verilmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. İşte o isimler ve maç verilmeyen hakemler...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ AMA...
Öte yandan Malaga'daki UEFA hakem seminerine katılacak olan Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler bu hafta maç yönetmeyecek.
Cüneyt Çakır, Karabükspor-Galatasaray maçındaki yönetimi ile büyük eleştiri toplamıştı.