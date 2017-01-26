Daum'dan yıllar sonra gelen itiraf: Efsane başkan...

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, Romanya 1'inci Lig takımlarını izlemek için kamp yaptıkları Antalya'nın Serik İlçesi'ne geldi. Burada Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Christoph Daum, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cornelia Diamond Otel'de konaklayan Daum, lige verilen aranın ardından Belek'te kamp yapan takımların idmanlarını izlediğini, hocalar ve oyuncularla görüştüğünü söyledi.

Romanya Milli Takımı'nda oynayan sporcuların çoğunluğunun Romanya Ligi'nde oynadığı için burada ayrıca bir Milli Takım kampı düşünmediklerini aktaran Daum, "Romanya Ligi çok üst düzeyde bir lig değil. Romanya U21 Milli Takımı için 'burada kamp yapalım' dedik fakat UEFA'nın kriterlerinden dolayı izin alamadık" dedi.