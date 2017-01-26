Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başladığı Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.