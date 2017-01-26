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Kayserispor-Beşiktaş (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 18:01
Kayserispor-Beşiktaş (Canlı)
Kayserispor-Beşiktaş (Canlı)

Beşiktaş ve Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. a2'den canlı yayınlanan karşılaşma Kadir Has Stadı'nda oynanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de an be an takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Necip, Gökhan, Sedat, Aras, Ömer

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