Kayserispor-Beşiktaş (Canlı)

Beşiktaş ve Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. a2'den canlı yayınlanan karşılaşma Kadir Has Stadı'nda oynanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de an be an takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

BEŞİKTAŞ: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Necip, Gökhan, Sedat, Aras, Ömer