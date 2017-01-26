Pantic Bursaspor’dan haber bekliyor

Bursaspor’un daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Pantic’in yeşil-beyazlı kulüpten haber beklediği ve teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından Bursa’ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirmek isteyen yeşil-beyazlı kulüpte, bir yandan da kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Daha önce scout ekibinin raporu doğrultusunda prensip anlaşmasına varılan Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier'ın eşinin isteği üzerine Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'ı tercih ettiği öğrenilirken, her konuda anlaşma sağlanan La Liga temsilcisi Deportivo Alaves'de oynayan Sırp stoper Aleksandar Pantic'in ise yeşil-beyazlı idarecilerden gelecek haberi beklediği öğrenildi. Teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından Bursa'ya gelecek olan Pantic'in resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. 24 yaşındaki oyuncuya bonservis ücreti verilmeyeceği öğrenildi.