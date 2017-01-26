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Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 16:01
Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Canlı)
Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Canlı)

Trabzonspor ve Atiker Konyaspor, a2'den canlı yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor'la Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Hüseyin Avni Aker'de oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşma a2'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Esteban, Zeki, Mustafa Akbaş, Durica, Ibanez, Aytaç, Medjani, Onazi, Castillo, Olcay, N'Doye

ATİKER KONYASPOR: Abdulaziz, Volkan, Mbamba, Emre Can, Skubic, Hadziahmetovic, Can Demir, Fofana, Mehmet, Halil, Hora

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