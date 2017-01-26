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Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 12:25
Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile 6. grupta yer aldı.

Toplam 54 takımın 9 grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşecek ve 12-20 Kasım 2018'de play-off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.

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