X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Xavi 1 yıl daha Katar'da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Xavi 1 yıl daha Katar'da...

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 16:19
Xavi 1 yıl daha Katar'da...
Xavi 1 yıl daha Katar'da...

Futbol hayatını Katar'ın El Sadd ekibinde sürdüren İspanyol efsane Xavi, kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Barcelona'nın efsane futbolcusu Xavi Hernandez, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd ile olan sözleşmesini bir yıl uzattı.

El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha futbolcusu Xavi'nin sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Dün 37. yaşını kutlayan İspanyol futbolcu, Barcelona ile 8 lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Xavi, İspanya Milli Takımı'yla ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir de Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

Xavi, 2015-2016 sezonundan beri formasını giydiği Katar temsilcisi El Sadd'da 28 maçta 7 gole imza attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.