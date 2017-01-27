10 numara kriz

Ara transfer döneminin bitimine 4 gün var. Sarı-lacivertli taraftar heyecanla yeni 10 numarasını beklese de gelen olumsuz haberler transferi tıkanma noktasına getirdi

Hernanes ve Anderson; Advocaat hocadan veto yedi. Trabzon, Mehmet Ekici kapısını kapattı, yönetim yeni arayışlara yöneldi



Fenerbahçe, Alex de Souza'dan sonra aradığı 10 numarayı bir türlü bulamadı. Bu sezon arayışlar tamamen 10 numara pozisyonu üzerine yoğunlaştı ancak sarı-lacivertli yönetim kime elini attıysa bir aksilik çıktı. Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluk için yeniden umutlanan teknik direktör Dick Advocaat ve taraftar ısrarla 10 numara transferini bekliyor. Ancak 31 Ocak'ta sona erecek ara transfer dönemi için artık parmakla sayılacak kadar az zaman kalması da yönetimi sıkıntıya sokuyor. İşte Fenerbahçe'de orta saha adayları ve konuyla ilgili son gelişmeler:



SADECE ADINI OKUYORUM

HERNANES: Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta Sosa'nın ardından Hernanes için Juventus ile masaya oturdu. Oyuncunun yıllık ücretinde aldığı rakamın bile üzerine çıkmayı göze alan sarı-lacivertliler, Advocaat'ın "Oyuncuyla ilgili şüphelerim var" açıklamasının ardından geri adım attı.



EL BİLE SIKIŞILDI AMA...

ANDERSON: Fenerbahçe, Internacional forması giyen 28 yaşındaki Anderson'un transferini bitirmek için oyuncunun imaj haklarını elinde bulunduran birden fazla isimle görüştü ve el sıkışma noktasına kadar geldi. Ancak Anderson da görüşü sorulan Advocaat'tan bu sefer de olumsuz rapor geldi.



USTA YİNE VETO ETTİ!

MEHMET EKİCİ: Önceki gün resmi siteden yapılan açıklamada, Mehmet Ekici için yapılan 2 milyon Euro'luk teklifin artırılmayacağı duyuruldu. Yönetim, Trabzonspor'un Ekici hakkındaki son kararını vermesini beklese de Muharrem Usta'nın dün akşamki açıklamaları umutları tamamen tüketti.



YENİ HEDEF RODRİGUİNHO

SON gelişmelerin ardından Fenerbahçe 10 numara transferi için alternatiflere yöneldi. Sarı-Lacivertli yönetimin, Rodriguinho için Corinthians'a 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu için gelen teklif kulübü düşük bulsa da görüşmeler sürüyor. Rodriguinho'nun bonservisinin yüzde 50'sinin kulüpte yüzde 50'sinin ise 3. taraflarda bulunuyor. İngiliz basını ise F.Bahçe'nin, Stoke City forması giyen Charlie Adam'la ilgilendiğini iddia etti.