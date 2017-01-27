Galatasaray'ın konuğu Akhisar Belediyespor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Galatasaray'da kart cezalıları De Jong ile Ahmet Çalık, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 18 haftasında 36 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 3. sırada yer alırken, 21 puanı olan Akhisar Belediyespor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Nigel de Jong ile geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında bu sezon dördüncü kez sarı kart gören yeni transfer Ahmet Çalık, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında görev yapamayan Wesley Sneijder, yarın sahadaki yerini alabilecek.

ARENA'DA 300. GOLE 3 VAR

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında 3 gol bulması durumunda Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkaracak.

Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da şu ana kadar resmi müsabakalarda 297 gol kaydetti.

Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan attı.

ARALARINDAKİ 10. RANDEVU

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 9 maçtan 8'ini Galatasaray, birini Akhisar Belediyespor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 24 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 4 maçı da kazanan Galatasaray, 14 gol atıp, 4 gol yedi.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı.