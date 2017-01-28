Antalya'da şike depremi!

Rumen basınında yer alan habere müthiş bir skandalı ortaya çıkardı. Romanya Ligi'nde mücadele eden Astra Giurgiu, Botosani, Pandurii, CFR Cluj gibi takımların hazırlık maçlarında 4 Rumen hakem sahte Türk, Sırp ve Bulgar kimlikleriyle maç yönetti. Bunlardan bir tanesinin halen aktif olarak hakemlik yaptığı, diğer üçünün ise emekli oldukları belirtildi. Federbet isimli şikeyi önleme organizasyonu da bu dört takımın oynadığı hazırlık maçlarında dünyadaki bahis sitelerinde büyük bir hareketlilik ve olağan dışılık tespit etti. Son 9 günde yapılan 5 hazırlık maçının şüpheli olduğu tahmin ediliyor.