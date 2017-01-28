Çaykur Rizespor - Karabükspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Karabükspor'u konuk ediyor.
Çaykur Rizespor ile Karabükspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçı saat 16.00'da başladı. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Maçta ilk yarı oynanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - KARABÜKSPOR: 0
Gol: Leonard Kweuke (Dk. 9) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Karabükspor)
NOT: MAÇI CANLI TAKİP İÇİN SAYFAYI YENİLEYİN - TIKLAYIN!
Takımların 11'leri şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Ümit Kurt, Godfrey Oboabona, Özgür Çek, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Ahmet İlhan Özek, Jakob Jantscher, Dhurgham Ismail, Leonard Kweuke
KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase (Dk. 25 Andre Poko), Andriy Bliznichenko, Yevhen Seleznyov