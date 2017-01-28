Denizlispor: 1 - Adana Demirspor: 1

TFF 1. Lig'de 19. haftasında Denizlispor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Denizlispor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada sol kanattan Kerem Can'ın ortasında müsait pozisyondaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Berkay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pote çok iyi yükseldi. Kaleci Asil topu güçlükle çeldi.
44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
48. dakikada Burak'ın uzun pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Kappel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Grbic'in gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sercan sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Asil meşin yuvarlağı kontrol etti.
68. dakikada Berkay pasında ceza sahası dışında topla buluşan Servan'ın vuruşunda kaleci Asil kornere çeldi.
71. dakikada sol kanattan Serkan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Grbic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Kappel, Anıl Taşdemir (Dk. 64 Barış Örücü), Ziya Alkurt, Yasin Ozan
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Servan Taştan, Mehmet Taş (Dk. 59 Grbic), Pote, Sercan Kaya, Waldison, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Goller: Dk. 48 Kappel (Denizlispor), Dk. 71 Grbic (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Mehmet Taş, Dk. 57 Göksu Alhas, Dk. 90+3 Servan Taştan (Adana Demirspor)