Galatasaray - Akhisar Belediyespor (Canlı)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı TT Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!
İlk 11'ler şöyle:
Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Lionel Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Özer Hurmacı, Hasan Ali Adıgüzel, Kofi Adu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te