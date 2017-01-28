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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.1.2017 18:11
Galatasaray - Akhisar Belediyespor (Canlı)
Galatasaray - Akhisar Belediyespor (Canlı)

, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor. - maçı TT Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

İlk 11'ler şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Lionel Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Özer Hurmacı, Hasan Ali Adıgüzel, Kofi Adu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te

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