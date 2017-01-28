Yasin Öztekin tarihe geçti

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkardı

Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da 300. golünü, Yasin Öztekin'in ayağından buldu. Sneijder, harika topuk pasıyla Karabükspor defansını ekarte etti. Sneijder'in topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Yasin Öztekin skoru 3-0'a getirirken adını da Galatasaray tarihine yazdırmayı başadı.

Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan atmıştı.