Ankara'da İlhan Cavcav unutulmadı...

Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçında, İlhan Cavcav'ın koltuğuna karanfil bırakıldı.

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın protokol ve stadyum içerisinde bulunan odasındaki koltuğu çiçeklerle süslendi.

Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı öncesi stadın tüm giriş kapılarında mevlit şekeri dağıtıldı. Cavcav'ın hayatı ile ilgili hazırlanan bir görsel, stat skorbordundan taraftarlara izlettirildi.

Maçtan "Önce bu kalp seni unutur mu?" şarkısı ile sinevizyon gösterisi yapıldı. İlhan Cavcav'ın Maskespor ile başlayan futbol hayatından bölümler yayınlandı. Futbolcular sahaya "gençler yaşlanır Cavcav Ölmez" yazılı siyah forma ile çıktılar. Cavcav'ın Ankara 19 Mayıs stadyumu protokol tribünündeki koltuğuna resmi ve kulüp atkısı ile karanfiller konuldu.