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Barcelona hakeme takıldı, 2 puan bıraktı!

  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 16:08
Barcelona hakeme takıldı, 2 puan bıraktı!
Barcelona hakeme takıldı, 2 puan bıraktı!

Barcelona, La Liga’nın 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis ile Luis Suarez’in 90. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Barca’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, ilk 11 başladığı mücadelede 68 dakika süre aldı.

La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın gollerini Betis'e adına golü 74. dakikada Alex Alegria kaydederken, Luis Suarez 90. dakikada eşitliği sağlayan golü attı.

Teknik Direktör Luis Enrique, Arda Turan'ı 68. dakikada oyundan alıp, Sergio Roberto'yu sahaya sürdü. Barcelona'nın attığı bir gol, Betis'li oyuncu topu çizgiyi geçtikten sonra çıkarmasına rağmen hakem tarafından geçersiz sayıldı.

Bu maçla birlikte Barcelona puanını 42 yaparken, Real Betis puanını 23'e çıkardı. Barca, iki maçı eksik lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde bulunuyor.

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