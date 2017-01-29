Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sıcak transfer haberi!

Fenerbahçe'nin 10 numara transferinde sıcak gelişme! Rodriguinho'nun Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul ettiği, Corinthians yönetimine de transfer teklifini kabul etmeleri yönünde baskı yapmaya başladığı kaydedildi. İşte Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Brezilya'dan gelen sıcak haber...

Fenerbahçe, 10 numara transferi yapacak mı? Fenerbahçe'ye Brezilya'dan 10 numara transferiyle ilgili sıcak haberler! Rodriguinho'nun Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul ettiği ve Corinthians yönetimine de Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul etmesine yönelik baskı yapmaya başladığı öne sürüldü.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Corinthians yönetimi, Fenerbahçe'den gelen 4 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Bir yandan da çeşitli aracılar vasıtasıyla Rodriguinho ile görüşen Fenerbahçe'nin, Brezilyalı 10 numaraya Corinthians'tan aldığı paranın iki katından fazlasını teklif etti. Rodriguinho'nun bu teklif sonrası Fenerbahçe'ye gitmek için sabırsızlandığı, Corinthians yönetimine de büyük baskı yaptığı belirtildi.

Kulüp yönetimiyle görüşen Rodriguinho'nun, Fenerbahçe'den alacağı maaşı Corinthians yönetimine ilettiği ve 31 Aralık'ta bitecek kontkratını, hiçbir şartta yenilemeyeceğini iletti.

Corinthians'ın Fenerbahçe'den 4 milyon euroluk teklif geldiğinde Rodriguinho ile görüştüğü ve oyuncunun kalmak istemesi nedeniyle reddettiği, ancak şimdi şartların tersine döndüğü belirtildi. Brezilya Milli Takımı'na da seçilen Rodriguinho ile kontrat yenileyebileceğine inanan Corinthians yönetiminin, bu baskı sonrası şaşırdığı ve Fenerbahçe ile tekrar masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi,.

Rodriguinho'nun kontratının %50'si Corinthians'ta bulunurken, %40'ı Capivariano'da, %10'u ise America Mineiro'da bulunuyor. 4 milyon euroluk teklif kabul edilirse, bu 3 takım yüzdeleri oranınca parayı paylaşacaklar. (Sporx)