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Mainz 05, Bojan Krkic'i kiraladı

AA
  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 14:33
Mainz 05, Bojan Krkic'i kiraladı
Mainz 05, Bojan Krkic'i kiraladı

Alman ekibi Mainz 05, Stoke City'den İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Mainz 05, İngiltere'nin Stoke City takımından İspanyol forvet oyuncusu Bojan Krkic'i kiraladı.

Mainz 05 Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Krkic'in sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Ülkesinde Barcelona'nın altyapısından yetişen Krkic, İtalya'da Roma ve Milan, Hollanda'da Ajax'ta görev yaptıktan sonra 2014'te Stoke City'ye imza atmıştı.

Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Stoke City'de 12 maça çıkan Bojan Krkic, 4 gol attı.

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