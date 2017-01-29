Rakip 10 kişi kalınca 1 oyuncusunu çıkardı!

U21 Ligi'nde Alanyaspor'u 4-0 yenen Antalyaspor'un teknik sorumlusu, rakibin 1 kişi eksik kalması üzerine oyuncusunu sahadan çıkarıp, centilmenlik örneği gösterdi.

U21 Ligi'nde Antalyaspor ile Alanyaspor, Hasan Subaşı Tesisleri'nde karşılaştı.

Antalyaspor, maçın 4. dakikasında Atakan Cangöz'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Oyuna sonradan giren Emrah İnal, 75'inci dakikada skoru 2-0'a getirdi. Lokman Erdoğan 85. dakikada skor farkını 3'e çıkardı.

Bu golden sonra hakeme itirazda bulunan Alanyaspor kalecisi İsmail Ünal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Antalyaspor, teknik sorumlusu Aşkın Ayaz ise Fair-Play örneği sergileyerek maçta 2 golün asistini yapan Muhamamed Türkmen'i oyundan aldı ve iki takımın da sahada 10 kişi kalmasını sağladı.

Dakikalar 90'ı gösterirken Lokman Erdoğan attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-0. Antalyaspor U21 Takımı Alanyaspor galibiyetiyle puanını 36'ya çıkardı.