Rodriguinho yola çıkıyor

Maestro transferinde büyük adım atıldı. Corinthians’ta forma giyen Brezilyalı sihirbazın işlemlerinin yetişmesi için olağanüstü bir çaba harcanıyor. Rodriguinho da hazır
Devre arasında teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği 10 numara kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Dün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongrede müjdesini verdiği transfer hakkında basın sözcüsü Mahmut Uslu da "İlgilendiğimiz oyuncuyla bu gece (dün) anlaşma olması lazım. Belgelerin 31 Ocak'a yetişmesi gerekiyor" dedi. FOTOMAÇ'a konuşan sarı-lacivertli bir idareci bu ismin Rodriguinho olduğunu doğruladı.
NETLEŞMESİNİ BEKLİYOR
Corinthians'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 3 parça olması bu transferde F.Bahçe'yi en çok zorlayan etken. Yüzde 50'si Corinthians'ta, yüzde 40'ı Capivariano'da, yüzde 10'u da America MG'de. Kanarya bu bonservisleri birleştirmeye uğraşırken, oyuncuyla anlaşıldı. Rodriguinho'dan kendisinden önce evrakları gelecek. Yıldız ismin bavulları hazır.
OYUN TARZI
Verkaçta çok başarılı
Kısa paslarla oyun kuruyor
Kolay faul alıyor.
ARTILARI
Driplingle topu iyi taşıyor
Uzaktan etkili şutları var
Kilit pas vermekte uzman
EKSiLERi
İkili mücadeleye girmeyi sevmiyor
Hava toplarını genelde kaybediyor
Konsantrasyon sorunu yaşıyor