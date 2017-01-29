Rodriguinho yola çıkıyor

Maestro transferinde büyük adım atıldı. Corinthians’ta forma giyen Brezilyalı sihirbazın işlemlerinin yetişmesi için olağanüstü bir çaba harcanıyor. Rodriguinho da hazır

Devre arasında teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği 10 numara kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Dün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongrede müjdesini verdiği transfer hakkında basın sözcüsü Mahmut Uslu da "İlgilendiğimiz oyuncuyla bu gece (dün) anlaşma olması lazım. Belgelerin 31 Ocak'a yetişmesi gerekiyor" dedi. FOTOMAÇ'a konuşan sarı-lacivertli bir idareci bu ismin Rodriguinho olduğunu doğruladı.



NETLEŞMESİNİ BEKLİYOR

Corinthians'ta forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 3 parça olması bu transferde F.Bahçe'yi en çok zorlayan etken. Yüzde 50'si Corinthians'ta, yüzde 40'ı Capivariano'da, yüzde 10'u da America MG'de. Kanarya bu bonservisleri birleştirmeye uğraşırken, oyuncuyla anlaşıldı. Rodriguinho'dan kendisinden önce evrakları gelecek. Yıldız ismin bavulları hazır.



OYUN TARZI

Verkaçta çok başarılı

Kısa paslarla oyun kuruyor

Kolay faul alıyor.



ARTILARI

Driplingle topu iyi taşıyor

Uzaktan etkili şutları var

Kilit pas vermekte uzman



EKSiLERi

İkili mücadeleye girmeyi sevmiyor

Hava toplarını genelde kaybediyor

Konsantrasyon sorunu yaşıyor